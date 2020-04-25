رئيس مصلحة الأمراض المعدية ببوفاريك: 90 % من المصابين بكورونا تعافوا بالكلوروكين

أكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الإستشفائية العمومية ببوفاريك، محمد يوسفي، أنه منذ 23 مارس 2020، تم استشفاء أزيد من 300 حالة إصابة بكورونا.

وحسبما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد غادر أزيد من 150 حالة منها المستشفى، بعد امتثالها للشفاء التام، وخضوعها للعلاج سواء بالكلوروكين أو في حالات أخرى بالمضادات الفيروسية.

وأوضح ذات المختص أن نسبة 90 بالمائة من الحالات التي خضعت لهذا العلاج اثبتت استجابتها لهذا البرتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة.

وأشار الدكتور يوسفي، أن التحاليل المخبرية الأخيرة لهذه الحالات، أثبثت تعافيهم تماما من الفيروس.

وأوضح يوسفي أنه تم إعفاء الحالات التي تعاني من أمراض القلب وتلك التي ثبتت عدم قابليتها للكلوروكين، نتيجة تعرضها لمضاعفات جانبية.

وتم إخضاع الحالات سالفة الذكر الى العلاج بالمضادات الفيروسية التي تستعمل في علاج فقدان المناعة المكتسبة “سيدا”.

وقد أعطت هذه الأخيرة بدورها نتائج مرضية جدا بالنسبة لهذه الفئة من المرضى.