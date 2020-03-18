رئيس مصلحة الأوبئة بالطارف: المواطنون الجزائريون العائدون من تونس غير مصابين بكورونا

صرح رئيس مصلحة الاوبئة بمستشفى الهادي بن جديد بالطارف، متلاني حسان، أن المواطنون الجزائريون العائدون من تونس غير مصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث أن المواطنين الجزائريين، عادوا أمس من تونس، وتم ايوائهم بمعهد التكوين المهني وسط الطارف، للكشف الوبائي عليهم.

وأفاد رئيس مصلحة الاوبئة بمستشفى الهادي بن جديد بالطارف، أن التحاليل أظهرت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، فيما تم الإبقاء على أحدهم أجرى عملية جراحية مؤخرا، مؤكدا أن كل الحالات لا تستدعي القلق.

للإشارة، فإن الأشخاص لم يحدد عددهم، وكانت تقلهم ثلاث حافلات قادمة من تونس.

للتذكير، فإن الاشخاص المتحفظ عليهم داخل المعهد، احتجوا صباح اليوم من أجل تسريحهم، الا ان السلطات الولائية المعنية ترفض الطلب، بانتظار قرار من السلطات العليا التي تؤكد سلامتهم بشكل نهائي.

وقد احيط المعهد بتواجد امني كبير، لمنع أي شخص من المتحفظ عليهم الفرار