رئيس مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى البير: أغلب ضحايا الحوادث المنزلية أطفال

أوضح الدكتور سيمود محمد أنور، طبيب عام رئيس بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى البير. لدى نزوله ضيفا على اذاعة قسنطينة، أن فصل الصيف هو فصل تكثر فيه الحوادث المنزلية. وحوادث المرور نتيجة الحركية الكبيرة، وللأسف اغلب الضحايا هم من الأطفال.

وقال الدكتور إن الحالة الطبيبة المستعجلة هي الحالة التي تكون نتيجتها الوفاة. أو فقدان وظيفة كفقدان الأطراف ، العين ودون ذلك لا تعتبر حالة مستعجلة. كما أن التكفل بالحالات المستعجلة يكون بحسب الخطورة.

وأشار أنه في غالبية الأحيان الأوردة الدموية هي التي تصاب كثيرا نتيجة الحوادث. موضحا أنه من خلال نسبة تدفق الدم عند إصابة الوريد نستطيع تحديد نوع الوريد أو الشريان المصاب.

أما في حال تدفق عالي للدم عادة يكون الوريد هو المصاب مهما كان قطره.

وفي حال تدفق موضعي للدم فعادة هي أوردة لا تشكل خطورة عكس الشرايين.

أما عن الحروق، فإن اغلبية الحروق التي تأتي لمصلحة الاستعجالات الطبية سببها السوائل كالزيوت، المياه و المواد الكيميائية.

وفي حال الحروق ، يستعمل الماء البارد كإجراء اولي لمدة دقائق قبل تحويله للمستشفى.