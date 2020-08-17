رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة لوهران: كورونا فقد فعاليته بالجزائر وأصبح أقل شراسة

كشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة لوهران، بوخاري يوسف، أن فيروس كورونا، بدأ يفقد شراسته.

وأوضح في تصريح خص به إذاعة وهران، أن عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا، شهدت خلال الأسابيع الفارطة، انخفاضا محسوسا إذ تراوحت عددها بين 30 إلى 35 إصابة مؤكدة يوميا، بعدما كانت تسجل أكثر من 100 إصابة منذ أيام، مقتصرة حاليا على كبار السن.

وقال المتحدث :الفيروس فقد فعاليته، وأصبح أقل شراسة من ذي قبل، وهذا زيادة على الوعي الكبير، الذي اتسم به عدد كبير من المواطنين، بسبب استخدامهم لمختلف وسائل الوقاية، و في مقدمتها الكمامات”.

وأكد الدكتور يوسف بوخاري أن تطور الحالة الوبائية للفيروس لا يمكن تقييمه حاليا، لاسيما بعد الإجراءات الأخيرة، المتخذة في إطار التخفيف التدريجي للحجر الصحي، على غرار إعادة فتح العديد من الأنشطة منها الشواطئ والمنتزهات وفضاءات الترفيه وغيرها.

وتابع الدكتور “هذه التطورات ستظهر بعد أسابيع، ومن ثمة يمكن التوصل إلى تقرير نهائي، حول تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بولاية وهران”.