رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهنئ البطلة كيليا نمور

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، البطلة الجزائرية كيليا نمور، إثر فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الفني 2025 المقامة بالعاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالأداء المذهل لكيليا نمور، حيث اعتبر ذلك لحظة فخر لإفريقيا واحتفاء بها كرمز للتميز. وللصعود الذي لا يمكن إيقافه للمواهب الإفريقية على الساحة العالمية.

كما أكد أن الاستثمار الصحيح في الرياضة يمكن الرياضيين الأفارقة من أن يحلقوا برشاقة بين أفضل الرياضيين في العالم تماما كما فعلت كيليا.

للإشارة، توّجت البطلة كيليا نمور أمس الجمعة بالميدالية الذهبية واللقب العالمي لمسابقة العارضتين غير متوازنتين. لتصبح أول جمبازية إفريقية وعربية تنال اللقب العالمي ضمن منافسة عالمية للجمباز الفني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور