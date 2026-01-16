رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهنئ الجزائر على الإطلاق الناجح للقمر الصناعي

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، الجزائر، على الإطلاق الناجح لقمر “ألسات-3A” المخصص لمراقبة الأرض، وهو ما يمثل خطوة متقدمة وهامة في قدرات إفريقيا الفضائية والجيوفضائية.

وقال علي يوسف: “إن هذا الإنجاز يبرز ريادة الجزائر في مجال علوم الفضاء، ويعكس التزامها بتسخير تكنولوجيات الأقمار الصناعية من أجل التنمية المستدامة، ومراقبة البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، ودعم صناعة السياسات المبنية على المعلومات الدقيقة”.

وأعرب رئيس المفوضية عن أمله في أن تساهم البيانات عالية الدقة التي سيوفرها قمر “ألسات-3A” في خدمة الأولويات الوطنية والقارية. بما يتماشى مع أجندة 2063 والسياسة والإستراتيجية الإفريقيتين للفضاء.

كما رحبت مفوضية الاتحاد الإفريقي بالروح القوية للتعاون الدولي التي صاحبت عملية إطلاق هذا القمر الصناعي. وأشادت بمواصلة الجزائر استثماراتها واستخدامها السلمي للفضاء الخارجي من أجل التقدم الجماعي لإفريقيا.