إعــــلانات
الوطني

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يُعزي في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

بقلم نادية بن طاهر
  • 206
  • 0

تلقى اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية، من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أعرب له فيها عن حزنه العميق لوفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وتقدم رئيس المفوضية بأحر التعازي إلى الحكومة والشعب الجزائري، وإلى عائلة الرئيس الراحل. مؤكداً تضامن مفوضية الاتحاد الإفريقي مع الأمة الجزائرية في هذه المناسبة الحزينة.

كما أشاد بخصال الفقيد ومناقبه، المتميزة بالتضحية والكرامة. مشيراً إلى تمكنه من قيادة البلاد خلال مرحلة حرجة من تاريخها، بشجاعة وحكمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/yzrIY
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر