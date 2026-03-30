رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يُعزي في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

تلقى اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية، من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أعرب له فيها عن حزنه العميق لوفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وتقدم رئيس المفوضية بأحر التعازي إلى الحكومة والشعب الجزائري، وإلى عائلة الرئيس الراحل. مؤكداً تضامن مفوضية الاتحاد الإفريقي مع الأمة الجزائرية في هذه المناسبة الحزينة.

كما أشاد بخصال الفقيد ومناقبه، المتميزة بالتضحية والكرامة. مشيراً إلى تمكنه من قيادة البلاد خلال مرحلة حرجة من تاريخها، بشجاعة وحكمة.