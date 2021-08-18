رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي بالجزائر يؤدي زيارة وداع لرئيس الجمهورية

إستقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السفير رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي بالجزائر جون أورورك الذي أدى له زيارة وداع . وحسب مصالح رئاسة الجمهورية أورورك الذي أدى له زيارة وداع إإلى رئيس الجمهورية بعد إنتهاء مهامه بالجزائر.

وعقب اللقاء صرح السفير رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي بالجزائر عبر عن إمتنان المؤسسات التي يمثلها للجزائر. وقال ان الرئيس تبون عبر له عن مشاعر الصداقة التي تجمع الجزائر والإتحاد. واكد رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي بالجزائر وقوف الإتحاد بجانب الجزائر في مواجهة التحديات اننا في ظل الظروف الصعبة.

كما قال رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي بأنه سيغادر الجزائر خلال الايام القادمة القليلة بعد 5 سنوات من الخدمة .