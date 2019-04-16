رئيس مقرة: “أحيكت ضدنا مؤامرة دنيئة”

الرياضة
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رئيس مقرة: “أحيكت ضدنا مؤامرة دنيئة”
بقلم أمير بهلول

كشف بن ناصر رئيس نادي مقرة، عن العقوبة القاسية التي طالت فريقه بعد الذي حدث في مباراة فريقه أمام مولودية سعيدة.

وقال “بن ناصر” في تصريح لـ “النهار”: “الناس لم تتحمل صعود مقرة، نحن الفريق الوحيد الذي ليس لدينا مواجهات مباشرة بين الفرق الثلاثة”.

وأضاف: “أحيكت ضدنا مؤامرة دنيئة معروفة، صحيح أنّ كان هناك اجتياح لأرضية الميدان، ولكن لا يوجد أي اعتداء على أي رسمي”.

وتابع: “كان هناك الحكم الرابع الذي أدخلته الشرطة إلى مكان الحماية المدنية وأخذوه للمشفى لكنه أراد الذهاب إلى مستشفى المسيلة ولا نعرف ما حدث”.

وختم كلامه: “الحكام خرجوا مع بعضهم البعض وطلبنا منهم أن يمنحونا ورقة المباراة وأكدوا أنه يوم بعد المباراة ستصلنا ورقة اللقاء، وفعلوا ما أرادوا فعله”.


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