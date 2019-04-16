رئيس مقرة: “المسؤولية الكاملة تتحملها الرابطة”

حمّل “بن ناصر” رئيس مقرة المسؤولية الكاملة للرابطة بعد العقوبات القاسية التي سلطت على فريقه.

وقال بن ناصر في تصريح للنهار: “المسؤولية تتحملها الرابطة سبحان الله العظيم”.

وأضاف: “الأحداث التي وقعت في برج بوعريرج مؤخرا، وفي كل الملاعب الجزائرية، لعيفاوي وضربوه بسكين في سعيدة والجميع شاهد ما حدث والناس لم تنزع منها النقاط”.

وتابع: “حشود ضربوه في البرج، الحكم تم ضربه في تاجنانت ولم تنزع نقاطه”.

وأردف: “هذا إجحاف في حقنا، هل نحن جئنا من دولة أخرى”.

وختم كلامه: “هذه هي الحقيقية، الرابطة هي السبب فالذي عنده غرض من الصعود هو السبب، لدينا ثقة في الاتحادية لكي تعيد لنا حقنا”.