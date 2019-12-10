رئيس منتدى الجالية الجزائرية في الخارج: سأنتخب لأنني اعتبره واجب وطني

وصف رئيس منتدى الجالية الجزائرية في الخارج، كوريب حسام، الإنتخاب بالواجب الوطني.

وأشار كوريب، اليوم الثلاثاء، بتواجده بمكتب الإقتراع في منطقة ليون الفرنسية لللاء بصوته الإنتخابي.

وقال كوريب قائلا “سأنتخب لأنني أعتبره واجب وطني، داعيا الشعب الجزائري إلى الإنتخاب”.

واعتبر المتحدث الإنتخابات كمخرج بالنسبة للأزمة التي تمر بها البلاد، من شأنها أن تجنب الجزائر الفتن.

كما دعا المتحدث كل المواطنين إلى الإنتخاب على المرشح الذي يحبونه، مشيرا أن من يريد وضع الورقة البيضاء فهو حر.

وطلب كوريب من الشعب الجزائري إلى ضرورة إحترام بعضهم البعض، وقال أنه من كان مع الإنتخابات فله أسبابه، ومن كان ضد فله كذلك أسبابه.

وألح كوريب أن الجميع يمثل شعبا واحد إسمه الشعب الجزائري، والديمقراطية وإحترام الحريات قوانين مكفولة في الدستور الجزائري.