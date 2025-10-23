رئيس منظمة أرباب الأعمال الروسية: تطوير الشراكة مع الجزائر والإستثمار بمختلف القطاعات

أكد رئيس منظمة أرباب الأعمال الروسية “بزنس روسيا”، أليكسي ريبيك، إستعداد مؤسسات بلاده للإستثمار في مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي بالجزائر.

وفي تصريح صحفي عقب إستقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أوضح ريبيك أن المؤسسات الروسية مستعدة لبذل كل الجهود من أجل تطوير الشراكة مع الجزائر. التي يحتل إقتصادها المراتب الأولى في إفريقيا.

كما أكد ريبيك على اهتمام مؤسسات روسية بإقامة مشاريع في مجالات عدة، لا سيما منها الصناعات الصيدلانية، إنتاج الحليب والتجارة الالكترونية. مؤكدا أن مؤسسات بلاده مستعدة للمساهمة في تحقيق الجزائر لأهدافها المتعلقة بتطوير الصادرات، خصوصا نحو السوق الإفريقية.

وبعد أن أكد دعم رئيس الجمهورية للمشاريع المشتركة مع المؤسسات الروسية في الجزائر، أبدى رئيس منظمة “بزنس روسيا” إرتياحه لنتائج هذا اللقاء الذي يأتي -مثلما قال- استكمالا للخطوات المتخذة سابقا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. خاصة خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا سنة 2023، والتي شهدت التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور