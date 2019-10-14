رئيس منظمة التضامن الوطني الطلابي يطعن طالب بترنفيس بجامعة البليدة 2

أقدم رئيس منظمة التضامن الوطني الطلابي بجامعة علي لونيسي بالعفرون في البليدة بطعن طالب بواسطة مفك البراغي بترنفيس على مستوى الرقبة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد طعن طالب يبلغ من العمر 28 سنة داخل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

مما تسبب له في جروح بليغة ونزيف حاد على مستوى الرقبة.

الحادث وقع اثناء قيام رئيس منظمة طلابية باستنساخ بعض الاوراق بالة طباعة، حيث دخل الضحية في خلاف مع المتهم.

قبل ان تتطور الامور الى عراك بالايدي ليقوم المتهم بضرب الضحية بواسطة مفك براغي على مستوى الرقبة وسط دهشة طلبة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت الضحية الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى العفرون قبل ان يتم تحويله مستشفى فرنس فانون بالبليدة.

كما قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لوقوع الحادث .