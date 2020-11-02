رئيس منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية دخوله الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء يوم أمس الأحد، أنه وضع نفسه في الحجر الصحي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح تيدروس أدهوانوم جيبريسوس، في منشور له على حسابه تويتر، أنه “لا يشعر بأي أعراض”.

وأضاف “أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة إيجابية لفحص كورونا”.

وقال تيدروس “أنا بخير ولم تظهر علـيّ أي أعراض، لكن سأعزل نفسي خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وسأعمل من المنزل”.

وأشار ذات المسؤول “من المهم جدا أن نمتثل جميعنا للتوصيات الصحية. فبهذه الطريقة نكسر سلاسل انتقال كوفيد ـ 19، ونمحو الفيروس ونحمي النظم الصحي”.