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أخبار الجزائر

رئيس منظمة الصحة العالمية يزور منطقة بستان بسوريا ويلتقي الحماية المدنية

بقلم أمينة داودي
رئيس منظمة الصحة العالمية يزور منطقة بستان بسوريا ويلتقي الحماية المدنية
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تفقد اليوم الأحد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رفقة وزير الصحة منطقة بستان القصر بسوريا.

والتقى رئيس منظمة الصحة العالمية بعناصر البحث و الإنقاذ للحماية المدنية الجزائرية. أين تلقى شروحات من طرف قائد فريق البحث و الإنقاذ في الأماكن الحضرية النقيب تيغرين هشام حول تدخل فريق الحماية المدنية الجزائرية بحلب دولة سوريا.

كما أثنى كثيرا على مجهودات الحماية المدنية الجزائرية.

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