رئيس منظمة الصحة العالمية يزور منطقة بستان بسوريا ويلتقي الحماية المدنية

تفقد اليوم الأحد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رفقة وزير الصحة منطقة بستان القصر بسوريا.

والتقى رئيس منظمة الصحة العالمية بعناصر البحث و الإنقاذ للحماية المدنية الجزائرية. أين تلقى شروحات من طرف قائد فريق البحث و الإنقاذ في الأماكن الحضرية النقيب تيغرين هشام حول تدخل فريق الحماية المدنية الجزائرية بحلب دولة سوريا.

كما أثنى كثيرا على مجهودات الحماية المدنية الجزائرية.