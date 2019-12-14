رئيس موريتانيا يهنىء تبون بفوزه في الرئاسيات

وجه رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، رسالة تهنئة إلى عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر.

وكتب الغزواني،”فخامة الرئيس وأخي العزيز، يسعدني بمناسبة انتخابكم رئيسا للجزائر الشقيقة، أن أتقدم لكم، باسمي شخصيا وباسم الموريتانيين، بأخلص التهاني”.

“على ثقة الشعب الجزائري في شخصكم الكريم، متمنيا لفخامتكم التوفيق في مهمتكم السامية”.

وأضاف ” إنني، إذ أهنئكم وأهنئ، من خلالكم، الشعب الجزائري الشقيق بهذه المناسبة السعيدة، لأؤكد لفخامتكم حرصنا على العمل”.

“انطلاقا من وشائج الأخوة، لتعزيز روابط التعاون الوثيق بين بلدينا الشقيقين بما يخدم المصالح الثنائية”.

“ويستجيب لتطلعات شعوب منطقتنا المغاربية للمزيد من الاندماج والتكامل والازدهار”.