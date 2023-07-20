رئيس مولودية البيض يعلن استقالته رفقة المكتب المسير

أعلن رئيس فريق مولودية البيض، عبد القادر دحماني، استقالته، والمكتب المسير للفريق، بسبب نقص الدعم المالي للفريق.

وصرح دحماني، لتلفزيون “النهار”: “منذ 2016 مع الفريق، صرفنا من اموالنا، وتعبنا، من أجل قيادة الفريق للقسم الاول، وتحقيق المركز الرابع هذا الموسم”.

كما أضاف رئيس مولودية البيض: “حاليا بعد انتهاء الموسم الكروي، قررنا الإعلان عن استقالة جماعية للمكتب المسير”.

وتابع عبد القادر دحماني: “لم نتلقى الدعم المالي اللازم، باستثناء 1.5 مليار سنتيم من الولاية، في حين صرفنا من أموالنا الخاصة ثمانية ملايير، واللاعبين يدينون بأجرة ثمانية أشهر”.