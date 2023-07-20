رئيس مولودية البيض يعلن استقالته رفقة المكتب المسير
بقلم كريم تيغرمت
أعلن رئيس فريق مولودية البيض، عبد القادر دحماني، استقالته، والمكتب المسير للفريق، بسبب نقص الدعم المالي للفريق.
وصرح دحماني، لتلفزيون “النهار”: “منذ 2016 مع الفريق، صرفنا من اموالنا، وتعبنا، من أجل قيادة الفريق للقسم الاول، وتحقيق المركز الرابع هذا الموسم”.
كما أضاف رئيس مولودية البيض: “حاليا بعد انتهاء الموسم الكروي، قررنا الإعلان عن استقالة جماعية للمكتب المسير”.
وتابع عبد القادر دحماني: “لم نتلقى الدعم المالي اللازم، باستثناء 1.5 مليار سنتيم من الولاية، في حين صرفنا من أموالنا الخاصة ثمانية ملايير، واللاعبين يدينون بأجرة ثمانية أشهر”.
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