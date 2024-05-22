رئيس مولودية الجزائر يعزي في وفاة المناصر ياسين صغيري

قدمت إدارة مولودية الجزائر تعازيها الخالصة في وفاة المناصر ياسين صغيري الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة النادي العاصمي في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، ان المناصر توفى اليوم، و “بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر محمد حكيم حاج رجم وكافة أعضاء الإدارة والفريق بخاصل التعازي وأصدق المواساة إلى كافة أفراد عائلة الفقيد”.

كما أضافت إدارة المولودية “نرجو من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته، و ينعم عليه بجميل عفوه ورضوانه، ويلهم اهله الصبر و السلوان”.