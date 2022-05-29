رئيس مولودية قسنطينة دميغة يُقدم استقالته رسميا 

قدم رئيس مولودية قسنطينة عبد الحق دميغة منذ قليل استقالته من رئاسة الفريق.

و ذلك خلال عقده لندوة صحفية لشرح وضعية الفريق و خلاصة ما مرت به المولودية خلال هذا الموسم.

هذا وفتح دميغة النار على المدرب سمير بوجعران ردا على تصريحات هذا الأخير الذي صرح في وقت سابق أن الادارة فاشلة.

موضحا أن المدرب قد استلم جميع مستحقاته المالية و أن الجميع يتحمل المسؤولية من الطاقم الفني و اللاعبين فيما وصل اليه هذا الفريق العريق والذي نجى من السقوط بأعجوبة وبهدية من مولودية بجاية في الرمق الأخير من المباراة.

كما أضاف دميغة أن أكبر مشكل واجهته الموك هو غلق الحساب البنكي الذي وقف حاجزا أمام الادارة في محاولة الخروج بالفريق من نفق الديون.

وتجدر الاشارة أن دميغة يترأس الموك منذ عودته اليها في 2019 وقد كان من بين اهدافه التي قدمها انذاك الوصول بالموك الى الرابطة المحترفة خلال عام 2022.