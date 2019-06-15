رئيس مونبوليي مُتحسر بعد إستدعاء “ديلور” للمُشاركة في الكان

أوضح رئيس نادي مونبوليي “لوران نيكولان” بأنه كان يُفضل عدم مُشاركة مُهاجمه “أندي دولور” في نهائيات كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني الجزائري، بعد تغيير جنسيته الرياضية مؤخرا.

وصرح قائلا لإذاعة “RMC”: “بالنسبة لي كرئيس للفريق، كنت أفضل لو بقي في عطلة، لكي يسترجع لياقته البدنية ويتواجد في أفضل حال عند إنطلاق التحضيرات للموسم الجديد من الليغ 1”.

وأضاف: “من ناحية أخرى، أنا سعيد له، لأنه حقق رغبته في اللعب مع المنتخب الجزائري، وأتمنى له كل التوفيق في هذه التجربة الجديدة”.

وتابع رئيس نادي مونبوليي: “المُشاركة في مُنافسة قارية يُمكن أن يعطي دفعا كبيرا لأي لاعب، ويُحفزه للعطاء بشكل أكبر في المُستقبل”.