رئيس مونبوليي مُتخوف على دولور

الرياضة
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رئيس مونبوليي مُتخوف على دولور
بقلم إسماعيل عشاش

أكد لوران نيكولان، رئيس نادي مونبوليي، بأنه مُتخوف من إمكانية رحيل الدولي الجزائري أندي دولور في المُستقبل.

وصرّح الرجل الأول في إدارة “لاباياد”، لجريدة “ميدي ليبر” الفرنسية :”نحن نريده معنا لأطول فترة ممكنة”.

ليُواصل :”ولكن ونظرا لمُستوياته الكبيرة، وإمكانية دخول وكلاء الأعمال على الخط، فإن الأمور قد تغيير بين لحظة وأخرى”.

وأضاف :”الأمر الوحيد المضمون بالنسبة لنا، هو أننا جددنا عقده، ولا أريد الحديث عن أمر آخر بشأن أندي”.

وتُشير كل المُعطيات بأن الغجري، سيتحصل لا محالة على مُقترحات مُغرية في المُستقبل، إن هو واصل تألقه في الليغ 1.


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