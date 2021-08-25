رئيس مونبوليي يكشف كيفية انقلاب دولور عليه

كشف لوران نيكولان، رئيس نادي مونبوليي، بأنه كان يتوقع إنقلاب الدولي الجزائري، أندي دولور عليه خلال الأشهر الماضية، في وقت كان هذا الأخير يؤكد قبلها بأنه راغب في إنهاء مشواره في “لاباياد”، قبل أن يتغير كل شيء بين ليلة وضُحاها ويُطالب اللاعب بتغيير الأجواء ويتفق بشكل رسمي مع نيس، والذي سيلتحق به بشكل رسمي في الساعات القليلة القادمة.

وتحدث نيكولان في هذا الشأن قائلا :”دولور مدد معنا لثلاثة مواسم كاملة الصيف الماضي، وتحصل على زيادة نوعية في راتبه السنوي، والذي لم يسبق وأن منحنا مثله في تاريخ فريقنا، ولكن المعطيات تغيرت”.

وأضاف في سياق مُتصل :”بعدها مُباشرة قام بتغيير وكيل أعماله، حينها فهمت بأن أمرا ما يحدث، وبأن الوضع غير طبيعي، وهو ما حدث فيما بعد، لقد أثروا عليه وغيروا موقفه سريعا”.

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