رئيس “مونبوليي” يُشيد بـ “دولور”

الرياضة
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رئيس “مونبوليي” يُشيد بـ “دولور”
بقلم أمير بهلول

أشاد “لوران نيكولان” رئيس “مونبوليي” بنجم الفريق الأول الجزائري، “أندي دولور”، مؤكدا أن هذا الأخير يقدم كل شيء من أجل النادي.

وقال رئيس “مونبوليي” لقناة “تيلي فوت الفرنسية”: “دولور  لاعب استثنائي، لا يمكن أبدا التشكيك في إمكانياته وقدراته”.

وأضاف: “هو اللاعب الذي يبلل دائما القميص فوق أرضية الميدان ويقدم كل شيء من أجل فريقه”.

وتابع: “دولور يريد البقاء في صفوف الفريق ونحن نريد ذلك، لكن إذا قرر يوما ما الرحيل ستكون خسارة كبيرة  لمونبوليي”.

في حين ختم كلامه: “دولور هو القائد وهو الذي يمنح زملائه تلك القوة والرغبة من أجل تقديم مباريات كبيرة”.


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