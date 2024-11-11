رئيس مونتینیغرو يهنّئ الرئيس تبون بمناسبة سبعينية الثورة

تلقى رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، التھاني من رئیس جمھوریة مونتینیغرو، یاكوف میلاتوفیتش، بمناسبة الذكرى السبعین للثورة النوفمبرية المجیدة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “تلقى رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون تھاني، رئیس جمھوریة مونتینیغرو یاكوف میلاتوفیتش بمناسبة الذكرى السبعین للثورة النوفمبریة المجیدة. مبرزا في برقیة تھنئته باسمه وباسم شعب مونتینیغرو الصداقة الراسخة والتعاون القائم بین البلدین والذي سیتعزز مستقبلا بما یخدم المصلحة العلیا للشعبین في عدید المجالات”.