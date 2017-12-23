رئيس نابولي :”أوناس يُحب ساري..”

الرياضة
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رئيس نابولي :”أوناس يُحب ساري..”
بقلم إسماعيل عشاش

رفض “أوريليو ديلاورانتيس”، رئيس “نابولي” فرضية وجود مشاكل بين الدولي الجزائري، آدم أوناس ومُدربه “ماوريتسيو ساري” رغم بقائه الدائم كبديل.

وصرح الرجل الأول في “البيرتينوبي” خلال تواجده في حفلة خيرية :”عكس ما يُقال، أوناس يُحب ساري كثيرا، وسعيد بالعمل معه”.

وأضاف :”هو يعرف بأن ساري يُحضره ليكون ذا تأثير داخل الفريق في المُستقبل، ولكن هذا لايأتي بين لية وضُحاها”.

يُذكر بأن الجناح الطائر الصاعد، مُرشح لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الداخل، بعد أن عرضته إدارة فريقه على “كييفو فيرونا” و”بولونيا”.

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