رئيس “نابولي”: “عودة غولام بمثابة توقيع جديد”

أشاد “دي لاورينتيس” رئيس “نابولي” بالنجم الجزائري “فوزي غولام” الذي من المرتقب عودته للمشاركة في الجولة المقبلة للكالتشيو بعد غياب دام لأكثر من عام.

وقال “دي لاورينتيس” في تصريح للصحافة الإيطالية: “عودة غولام واللاعبين المصابين بمثابة توقيع جديد للفريق في الميركاتو الشتوي”.

ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن “فوزي غولام” لن يغادر نادي الجنوب الإيطالي على الأقل في الميركاتو الشتوي فهو يدخل ضمن مخططات الفريق.

كما أن عزيمته الكبيرة وإصراره على العودة بقوة للمستوى العالي هو الذي جعل المدرب “أنشلوتي” يتريث قبل أن يقحمه في المباريات.