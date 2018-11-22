رئيس “نابولي”: “عودة غولام بمثابة توقيع جديد”

الرياضة
  • -
  • 0
رئيس “نابولي”: “عودة غولام بمثابة توقيع جديد”
بقلم أمير بهلول

أشاد “دي لاورينتيس” رئيس “نابولي” بالنجم الجزائري “فوزي غولام” الذي من المرتقب عودته للمشاركة في الجولة المقبلة للكالتشيو بعد غياب دام لأكثر من عام.

وقال “دي لاورينتيس” في تصريح للصحافة الإيطالية: “عودة غولام واللاعبين المصابين بمثابة توقيع جديد للفريق في الميركاتو الشتوي”.

ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن “فوزي غولام” لن يغادر نادي الجنوب الإيطالي على الأقل في الميركاتو الشتوي فهو يدخل ضمن مخططات الفريق.

كما أن عزيمته الكبيرة وإصراره على العودة بقوة للمستوى العالي هو الذي جعل المدرب “أنشلوتي” يتريث قبل أن يقحمه في المباريات.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com