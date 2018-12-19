رئيس “نابولي”: “غولام لا يزال خائفا” !!

تحدث “دي لاورينتيس” رئيس “نابولي” في تصريحات للصحافة الإيطالية عن مستقبل الفريق وعن العروض التي وصلت لاعبيه وايضا عن النجم الجزائري “فوزي غولام”.

بعد عودة غولام القوية للملاعب بعد الإصابة التي دامت أكثر من عام، أكد “دي لاروينتيس” أن الجزائري ليس في أفضل حالاته البدنية.

كما أنه لم يقدم 100% من مستواه المعهود خاصة عندما يقوم بالتسديد وحتى عندما يحاول المراوغة.

وقال “دي لاورينتيس”: “نحن محصنون جيدا، خاصة بعد عودة المصابين في صورة فوزي غولام”.

وأضاف: “الجزائري ليس في مستواه المعهود 100% فلا يزال خائفا نوعا ما”.

يذكر أن “غولام” ومنذ عودته من الإصابة شارك في مناسبتين في التشكيلة الأساسية وشارك لمدة 20 دقيقة في دوري الأبطال.