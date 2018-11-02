رئيس نابولي :”هذا اللاعب يُذكرني بغولام”!

شبه “أوريليو ديلاورانتيس” الدولي الجزائري، فوزي غولام، بالفرنسي الجنسية والمغربي الأصل “كيفين مالكويت”، والذي برز بشكل لافت بداية هذا الموسم.

وصرّح الرجل الأول في “البيرتينوبي” لجريدة “ليكيب” قائلا :”كيفين مالكويت، يُذكرني كثيرا بفوزي غولام بطريقة مُذهلة من جميع النواحي الممكنة”.

وواصل :”عند عودة فوزي، سيُمكننا الإعتماد على ظهيرين بطبعة هجومية، وهذا أمر سيجعلنا قادرين على صناعة الخطر يمينا ويسارا مُستقبلا”.

يُذكر بأن مُدافع المنتخب الوطني، مُرشح للعودة للمُنافسة بداية من الجولة القادمة لـ”السيري آ” ومُواجهة “إيمبولي”، بعد تعافيه من الإصابة.