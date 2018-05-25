رئيس “نابولي” يتجه لتحطيم حُلم غولام

يتجه “أوريليو ديلاورانتيس”، رئيس نادي “نابولي” لتحطيم حُلم الدولي الجزائري، فوزي غولام بالإنتقال للعملاق الإنجليزي “مانشستر يونايتد”، خلال الصائفة القادمة.

وأكدت “الكورييري ديلو سبورت”، بأن الرجل القوي في “البيرتينوبي” وعد مُدربه الجديد “كارلو أنتشيلوتي” ببقاء الظهير الأيسر مع الفريق مُستقبلا.

وأشار ذات المصدر، بأن “كارلو أنتشيلوتي” يُصر على الإحتفاظ بخدمات صاحب القذفات الصاروخية، إستعدادا للطبعة القادمة من رابطة الأبطال الأوروبية.

وكان خريج مدرسة “سانت إيتيان” مُرشحا للتوجه للعب بقلعة “الأولد ترافورد” رغم أن عقده مع كبير الجنوب، لسنة 2022،