رئيس نابولي يستغل “غولام” لـ”ضرب” مُدربه السابق!

عاد “أوريليو ديلاورانتيس”، رئيس نادي “نابولي” لإنتقاد مُدربه السابق “ماوريتسيو ساري”، مُستعملا في ذلك الدولي الجزائري، فوزي غولام، بطريقة ذكية.

وصرّح قائلا لأسبوعية “فرانس فوتبول” :”خلال فترة ساري لم نتمكن من الوقوف على مُستوى “ماريو روي”، سوى بعد إصابة غولام”.

وواصل :”لو لم يُصب، لما نال “ماريو”، فُرصته تماما، ولحسن الحظ مع “كارلو أنشيلوتي”، الجميع يتحصل وقت لإظهار مؤهلاته فعليا”.

وألمح الرجل الأول في “البيرتينوبي” أيضا بأن الإعتماد المُبالغ فيه على، غولام، من طرف “ساري” تسبب في إرهاقه وتعرضه للإصابة.

يُشار بأن الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، أصبح جاهزا لإستئناف المُنافسة، وينتظر فقط الحصول على الضوء الأخضر من الطاقم الفني.