رئيس نابولي يعرض أوناس على هذا الفريق!

عرض “أوريليو ديلاورانتيس” رئيس نادي “نابولي” الدولي الجزائري، آدم أوناس على “فيورنتينا” في صفقة مُقايضة تحسبا للميركاتو الشتوي الداخل.

وكشفت إذاعة “RTL 102″ الإيطالية، وجود إتصالات تقضي بإنتقال الجناح الأيسر ل”الفيولا” مُقابل توجه الصاعد “فيديريكو كييزا” لتدعيم صفوف “البيرتينوبي”.

وأوضح نفس المصدر، إستعداد “ديلاورانتيس” لوضع مبلغ إضافي يُمثل الفارق في المُستوى بين لاعب “بوردو” السابق وإبن الأسطورة “أنريكو كييزا”.

يُشار بأن أوناس عُرض من طرف فريقه على كل من “كييفو فيرونا” وبعدها “بولونيا” في صفقات مُشابهة، خلال الأسابيع الماضية.