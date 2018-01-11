رئيس نابولي يُرحب بنجمه الجزائري الجديد

رحب رئيس نادي “نابولي” الإيطالي “أوريليو دي لورنتيس” بنجمه الجزائري الأصل “زين الدين مشاش” بعد إنضمامه الرسمي لقلعة “البارتينوباي”.

اليوم الخميس بعقد يمتد إلى غاية صيف 2022 ، وأجرى “مشاش” الفحوصات الطبية صبيحة اليوم قبل أن يمضي عقده في الأمسية.

ونشر الرجل الأول في الفريق الأزرق السماوي صورة له رفقة متوسط الميدان الشاب صاحب 22 سنة بعد مراسيم التوقيع.

على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مُرفقا إياها بعبارة إيطالية تعني:”مرحبا بك زين الدين”.

ويتجه نابولي لإعارة لاعب تولوز الفرنسي السابق إلى أحد الأندية الإيطالية التي تسمح له باللعب أساسيا.