رئيس نابولي يُقاضي غولام وزملاءه!

قرر أوريليو ديلاورانتيس، رئيس نادي نابولي رفع دعوى قضائية ضد الدولي الجزائري فوزي غولام وجميع زملائه في الفريق.

وكشفت جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت“، بأن الرجل الأول في فريق الجنوب، لجأ الى هذه الخطوة بسبب عدم إلتزام اللاعبين بأوامره.

وكان رجل الأعمال، قد فرض على أشباله عدم الخروج من مقر الفريق، بعد التعثر أمام سالزبورغ، وهو ما لم يلتزموا.

وسيرفع ديلاورانتيس هذه الدعوى ضد عناصره، بتهمة تشويه سمعة الفريق وصورته امام الرأي العام.

ولم يتوقف رئيس “البيرتينوبي”، عند هذا الحد، مُقررا خصم 25% من راتب الجميع ماعدا كيفين مالكويت الذي كان مُصابا حينها.