رئيس نابولي يُوضح وضعية غولام

رفض “أوريليو ديلاورانتيس”، رئيس نادي “نابولي” الحديث عن إمكانية رحيل الدولي الجزائري، فوزي غولام وتغييره للأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وصرح الرجل الأول في “البيرتينوبي” :”غولام معنا لحد الساعة، وهو لايزال في فترة علاج للتخلص من الإصابة التي يعاني منها”.

وتفادى “ديلاورانتيس” منح تفاصيل أكثر بخصوص وضعية الظهير الأيسر، والذي كان قد جدد عقده مع الفريق الى غاية صائفة 2022.

يُذكر بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان” رُشح مؤخرا للإلتحاق بصفوف العملاق الإنجليزي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي بطلب من البرتغالي “جوزي مورينيو”.