رئيس نادي آنجي:” بلايلي لن يعود للجزائر وسيبقى معنا”

أكد رئيس نادي آنجي الفرنسي “سعيد شعبان” أن لاعبه “يوسف بلايلي” لن يعود للبطولة الجزائرية وأنه سيبقى مع النادي الفرنسي إلى غاية نهاية عقده.

وتحدث “سعيد شعبان” في تصريح لـ “النهار أون لاين” عن الحالة النفسية للاعبه بسبب الإشاعات التي تربطه بالعودة إلى الدوري الجزائري قائلا:

“لا يجب أن نضغط على بلايلي، لأنه يطالع يوميا في الصحف عن خبر عودته إلى الجزائر في الميركاتو الحالي”

وأضاف:”حدثني بلايلي أنه قرأ في الصحف الجزائرية أنه بصدد العودة إلى الجزائر، وإستفسر عن موقفي حول هذه القضية ”

ورفض رئيس نادي آنجي الإستغناء عن خدمات إبن مدينة وهران قائلا:

“بلايلي لن يغادر الفريق..كما أنه لن يعود إلى الجزائر ولن يلعب في القسم الثاني من البطولة الفرنسية”

“الصحافة الفرنسية تقوم بنقل نفس الأخبار التي يتم تداولها في الجزائر لذلك نرى أن نفس الأخبار يتم تداولها يوميا”

وبخصوص تواجد رئيس إتحاد العاصمة ربوح حداد بملعب “رايموند كوبا” لحضور مباراة نادي ديجون في الجولة الـ 19 من الليغ 1 قال سعيد شعبان:

“حداد صديقي وتابع المباراة بدعوة مني بما أنه كان متواجدا في باريس خلال تلك الفترة ولا يوجد أي علاقة ببلايلي”