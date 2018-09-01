رئيس نادي الإتفاق :”مبولحي أفضل المُحترفين في المملكة”

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الإتفاق السعودي، خالد الدبل، بالدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي مُعتبرا إياه أفضل المُحترفين في المملكة.

وقال الرجل الأول في “إتي الشرقية” في تصريحات لحصة “صدى الملاعب” :”مبولحي من أفضل العناصر المُحترفة في دورينا، بكل تأكيد”

وشدد “الدبل” على الدور الفعّال الذي يقوم به “الرايس” مع أشبال “ليوناردو راموس”، مما يُفسر تجديد الثقة فيه كقائد للفريق.

وباشر، خريج مدرسة “أولمبيك مارسيليا”، المُنافسة الرسمية مع “الإتفاق” بتعادل أمام “الرائد” في إفتتاح مُباريات الدوري السعودي، في موسمه الجديد.