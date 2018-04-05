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رئيس نادي الإتفاق يدعم مبولحي بقميص الخضر

الرياضة
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رئيس نادي الإتفاق يدعم مبولحي بقميص الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

ظهر رئيس نادي الإتفاق السعودي، خالد عبد الله الدبل، خلال التدريبات الأخيرة لفريقه، مرتديا قميص المنتخب الوطني الجزائري، في خرجة فريدة من نوعها.

وكشف موقع “البيان” السعودي، أن خالد عبد الله الدبل، أراد إظهار دعمه لحارسه الجزائري، رايس وهاب مبولحي من خلال هذه الخرجة.

وأصبح رئيس نادي الإتفاق، مناصر للمنتخب الجزائري بعد نجاح صفقة مبولحي، وتألقه مع نادي الإتفاق، منذ انضمامه إليه في الميركاتو الماضي.

كما جاءت هذه الخرجة، عرفانا من رئيس النادي بالمجهودات التي يقدمها مبولحي، وتأكيدا على تمسك نادي الإتفاق بخدماته.

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