رئيس نادي التجارة الجزائري والإسباني: بعث الإقتصاد يكون بإعادة النظر في النظام الضريبي

دعا، اليوم الثلاثاء، رئيس نادي التجارة والصناعة الجزائري والإسباني، جمال الدين بوعبد الله، إلى ضرورة “إعادة النظر في قانون الضرائب لتحقيق مناخ أعمال متوازن”.

وقال المتحدث ” أنه يجب إعادة النظر في المنظومة الضريبية بالجزائر لبعث الإقتصاد من جديد”.

وأضاف بوعبد الله قائلا “أن في الجزائر لدينا أضعف معدل الضريبة على القيمة المضافة مقارنة بمختلف دول العالم”.

وقال في ذات السياق “ننتظر النظام الضريبي الجديد لإعادة ترتيب أمور عدة”.

كما دعا المتحدث إلى ضرورة “إنشاء قاعدة خاصة بالإحصاء تهتم بالاقتصاد والاستثمار، وبذل المزيد من الجهود لإستقطاب المشتثمرين الأجانب”.

وكشف المتحدث أن “الجزائر حققت مكاسب جد مهمة خاصة ما تعلق بقاعدة الإستثمار 49/51”.

وأشار أنه حان الوقت “لرفع التحدي والعمل على استقطاب أكبر للإستثمارات”.

وبخصوص سياسة دعم الأسعار قال المتحدث أنه “حان الأوان لإعادة النظر فيها”.

وأضاف “الجزائر بحاجة إلى قرارات سياسية شجاعة لإعادة بعث الإقتصاد، ومحاربة البيروقراطية التي كسّرت عصب كل المؤسسات الإقتصادية”.

وبشأن قيمة الدينار يتوقع بوعبد الله “عودة تكافؤ الدينار مع الأورو قريبا”.

كما تطرق رئيس نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني إلى قضية النقل البحري وقال “أن النقل البحري مفتوح في الجزائر ، لكن يجب السعي وراء البحث عن شركاء”.

وفي مجال التبادل السياحي بين البلدين، أكد بوعبد الله أن “هناك تعاون كبير ومهم في السياحة بين الجزائر وإسبانيا”.