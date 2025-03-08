رئيس نادي الخلود: “زكري مدرب كبير ويستحق البقاء معنا”

عبّر رئيس نادي الخلود السعودي، محمد بن عبد الله الخليفة، عن سعادته الكبيرة بما يقدمه مدرب الفريق، نور الدين زكري، الملقب بـ “زكرينيو”، بعد النتائج المبهرة في دوري روشن السعودي.

وقال رئيس نادي الخلود في تصريح لـ “الرياضية” السعودية، اليوم الجمعة: “إذا بقيت في النادي، سيبقى معي المدرب زكري معي. أنا أحبه بصفته شخصاً قبل أن يكون مدرباً، إنه يستحق البقاء معنا، عكس بعض المدربين ممن يستفيدون من النادي ثم يغادرون”.

وأضاف الخليفة قائلاً: “زكري من المدربين الذي يستهلون البقاء في النادي، بصراحة هو مدرب كبير.

للإشارة، قاد المدرب الجزائري “زكرينيو” نادي الخلود لتحقيق البقاء في حظيرة الكبار بنسبة كبيرة جدا. بفضل فوزه بـ 8 مباريات منذ التحاقه بالعارضة الفنية للفريق الذي كان يعاني في أسفل الترتيب.