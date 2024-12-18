رئيس نادي ليل يزف أخبارا سارة عن بن طالب

تحدث رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفر ليتانغ، عن مستجدات الوضع الصحي للاعبهم الدولي الجزائري نبيل بن طالب، أين زف أخبارا سارة.

ونقل موقع “le petit lillois”، تصريحات أوليفر ليتانغ، أين قال: “أنا سعيد جدا، لأن نبيل بن طالب، يتمتع يصحة جيدة جدا اليوم”.

كما أضاف رئيس نادي ليل: “هماك خمسة مراحل في بروتوكوله العلاجي، اجتاز اثنين، وحاليا هو في المرحلة الثالثة”.

وتابع أوليفر ليتانغ: “الأمور تسير على ما يرام، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الحالية في بداية أو منتصف شهر جانفي، لتكون المرحلة المقبلة استئناف التديربات، نحن قريبون جدا”

يذكر أن نبيل بن طالب، كان قد تعرض لأزمة قلبية حادة، أجبرته على التوقف عن المنافسة لمدة طويلة.