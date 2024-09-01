رئيس نادي ليل يكشف مستجدات الوضع الصحي لبن طالب

تحدث رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفر ليتنغ، عن مستجدات الوضع الصحي، للاعبهم الدولي الجزائري نبيل بن طالب.

ونقل موقع “le petit lillois”، التصريحات التي أدلى بها أوليفر ليتنغ، في ندوة صحفية، أين قال: “وضع بن طالب صعب، وهناك السرية الطبية”.

كما أضاف رئيس نادي ليل: “بن طالب، خضع لفحص لدى أخصائي الأمراض القلبية، فيما تعلق بما مر به”.

وتابع أوليفر ليتنغ: “وضعية بن طالب في تحسن، ونتائج الفحوصات كانت جيدة، ومع ذلك ليس لدينا فكرة عن موعد عودته”.

يذكر أن نبيل بن طالب، تعرض لأزمة قلبية شهر جوان الماضي، والتي أجبرته على المكوث في المستشفى لفترة معتبرة.