رئيس نادي مونبيليه يفتح أبواب العودة أمام ديلور

تحدث رئيس نادي مونبيليه الفرنسي، لوران نيكولين، أمس السبت، عن إمكانية عودة المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور إلى صفوف فريقه.

مبرزا أنه كان سيتعاقد مع مهاجم الخضر لو أنه كان متاحا خلال ميركاتو الإنتقالات الشتوية الماضي، قبل تاريخ 31 جانفي الماضي.

وأدلى رئيس نادي مونبيليه نيكولين، بتصريحات لموقع midilibre.fr، كشف فيها أن إمكانية عودة اللاعب ديلور لفريقه ستتم دراستها مستقبلا.

وقال في هذا الصدد رئيس نادي مونبيليه:”غادر ديلور قطر لأنه كان يعاني من مشاكل عائلية ولا يمكن لأحد سواه الحديث عنها”.

وأضاف المتحدث:”سنلتقي أنا وديلور قريبا للتحدث، أنا أعلم أن قيمته السوقية تبلغ مليوني أورو، وسنتكلم في هذا الموضوع”.

وتابع ذات المتحدث:”ديلور شخص ولاعب محبوب لقد قضى معنا ثلاث سنوات استثنائية معنا، وسبق أن أخبرته أن أكبر خطأ إرتكبه هو مغادرة مونبيليه”.

يجدر الإشارة، يتواجد اللاعب آندي ديلور حاليا من دون فريق بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق قطر القطري، ومن المحتمل جدا أن يعود اللاعب إلى النشاط في “الليغ 1” بنسبة كبيرة.