رئيس نجم مقرة:”هذا ماحدث بالضبط في لقاء مولودية سعيدة !!”

كشف رئيس فريق نجم مقرة “عز الدين بن ناصر” ماحدث في مباراة مولودية سعيدة مؤكدا أن الضيوف فبركوا سيناريو خيالي.

وقال “بن ناصر” خلال نزوله ضيفا على حصة “ستاد النهار” في تلفزيون النهار أمسية اليوم الأحد.

“المباراة كانت تجري في أفضل الظروف، لم نكن في يومنا من الناحية الفنية والبدنية حيث كنا متفوقين بهدف دون رد وعودتنا إلى الوراء في الشوط الثاني كلفتنا هدف التعادل في الدقائق الآخيرة”.

“بعد هدف التعادل تم رشق الميدان من طرف أنصارنا بالقارورات ومباشرة بعد صافرة النهاية تم إقتحام أرضية الميدان من بعض الأنصار”.

“الحكم المساعد الأول كان قرب النفق ماجعله يُغادر مباشرة، الحكم الرئيسي “صخراوي”أنا من أدخلته إلى غرف تغيير الملابس ولم يُصب بأي مكروه”.

“الحكم الرابع تم إدخاله إلى غرفة الحماية المدنية من قبل رجال الأمن أما الحكم المساعد الثاني هو من أُصيب وتم نقله للمستشفى”.

“تمت مُرافقة الحكم المصاب إلى المستشفى من قبل أصدقائي وأنا كنت أتابع الأمور عبر الهاتف لأنني كنت مريض”.

“فريق مولودية سعيدة فبرك فيلم رعب داخل غرف تغيير الملابس وبأنه تعرض لاعبوه للإعتداء من قبلنا لكنهم في الحقيقة غادروا معنا عند خروجهم من غرف تغيير الملابس”.