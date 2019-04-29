رئيس نجم مقرة: “العدالة الإلهية أنصفتنا رغم المكائد”

أبدى رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، أملا كبيرا لتحقيق فريقه الصعود للمحترف الأول، بعد فوزهم أمام شبيبة سكيكدة.

وصرح بن ناصر، لتلفزيون “النهار”: “رغم المكائد العدالة الإلهية أنصفتنا، سيرنا المبارتين الماضيتين بأحسن طريقة، وتمكنا من بلوغ 50 نقطة”.

وأضاف: “خسارة شلف، وتلمسان، أشعلت الصراع من جديد بين الأندية الأربعة الأولى، التي تتنافس على ضمان الصعود”.

وتابع: “من المفروض أننا اليوم من الفرق التي تحتفل بالصعود، لولا النقاط الأربعة التي تم خصمها من رصيدنا، من طرف الرابطة”.

وأردف عز الدين بن ناصر: “تنتظرنا مباراة أخيرة أمام رائد القبة، الذي تعرض لمؤامرة في بداية المسوم بحرمانه من لاعبيه، وهدفنا الفوز لضمان الصعود”.