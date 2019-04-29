رئيس نجم مقرة: “العدالة الإلهية أنصفتنا رغم المكائد”

الرياضة
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رئيس نجم مقرة: “العدالة الإلهية أنصفتنا رغم المكائد”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، أملا كبيرا لتحقيق فريقه الصعود للمحترف الأول، بعد فوزهم أمام شبيبة سكيكدة.

وصرح بن ناصر، لتلفزيون “النهار”: “رغم المكائد العدالة الإلهية أنصفتنا، سيرنا المبارتين الماضيتين بأحسن طريقة، وتمكنا من بلوغ 50 نقطة”.

وأضاف: “خسارة شلف، وتلمسان، أشعلت الصراع من جديد بين الأندية الأربعة الأولى، التي تتنافس على ضمان الصعود”.

وتابع: “من المفروض أننا اليوم من الفرق التي تحتفل بالصعود، لولا النقاط الأربعة التي تم خصمها من رصيدنا، من طرف الرابطة”.

وأردف عز الدين بن ناصر: “تنتظرنا مباراة أخيرة أمام رائد القبة، الذي تعرض لمؤامرة في بداية المسوم بحرمانه من لاعبيه، وهدفنا الفوز لضمان الصعود”.


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