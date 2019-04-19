 رئيس “نجم مقرة”: “راسلنا زطشي وبرناوي لإسترجاع حقنا”

أكد عز الدين بن ناصر، رئيس نجم مقرة، تقدم إدارته بطعن لدى رئيس “الفاف”، ووزير الشباب والرياضة، لإسترجاع نقاط الفريق.

وصرح بن ناصر، للإذاعة الوطنية: “قدمنا طعن لرئيس الإتحادية الجزائرية، وتحدثنا مع وزير الشباب والرياضة، الذي استنكر هذا الأمر، ونطالب بإسترجاع نقاطنا”.

وأضاف: “ظلمنا بخصم نقاط الفريق، العقوبات السابقة كانت تقتصر على اللعب بدون جمهور، أو اللعب خارج الديار، وليس بخصم 4 نقاط من رصيد الفريق”.

وتابع: “تم تضخيم الأمور من طرف مدرب ولاعبي فريق سعيدة، ووقفت شخصيا على خروج الفريق الضيف، من ملعبنا يوم المباراة”.

وأردف بن ناصر: “هناك أطراف لا تيرد صعود مقرة ، شهدنا أحداث أكثر من هذه، أين تعرض لاعبون للطعن بالخنجر ولم يتم معاقبتهم مثل فريقنا”.

وختم رئيس نجم مقرة: “العقوبة التي سلطت على فريقنا، جاءت خدمة لأندية أخرى، تنافسنا على الصعود هذا الموسم”.