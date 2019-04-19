 رئيس “نجم مقرة”: “راسلنا زطشي وبرناوي لإسترجاع حقنا”

الرياضة
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 رئيس “نجم مقرة”: “راسلنا زطشي وبرناوي لإسترجاع حقنا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد عز الدين بن ناصر، رئيس نجم مقرة، تقدم إدارته بطعن لدى رئيس “الفاف”، ووزير الشباب والرياضة، لإسترجاع نقاط الفريق.

وصرح بن ناصر، للإذاعة الوطنية: “قدمنا طعن لرئيس الإتحادية الجزائرية، وتحدثنا مع وزير الشباب والرياضة، الذي استنكر هذا الأمر، ونطالب بإسترجاع نقاطنا”.

وأضاف: “ظلمنا بخصم نقاط الفريق، العقوبات السابقة كانت تقتصر على اللعب بدون جمهور، أو اللعب خارج الديار، وليس بخصم 4 نقاط من رصيد الفريق”.

وتابع: “تم تضخيم الأمور من طرف مدرب ولاعبي فريق سعيدة، ووقفت شخصيا على خروج الفريق الضيف، من ملعبنا يوم المباراة”.

وأردف بن ناصر: “هناك أطراف لا تيرد صعود مقرة ، شهدنا أحداث أكثر من هذه، أين تعرض لاعبون للطعن بالخنجر ولم يتم معاقبتهم مثل فريقنا”.

وختم رئيس نجم مقرة: “العقوبة التي سلطت على فريقنا، جاءت خدمة لأندية أخرى، تنافسنا على الصعود هذا الموسم”.


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