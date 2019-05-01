رئيس نجم مقرة :”سنلجأ للتاس وحرمونا من إحتفالات كبيرة”

الرياضة
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رئيس نجم مقرة :”سنلجأ للتاس وحرمونا من إحتفالات كبيرة”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر، عز الدين بن ناصر، رئيس نادي نجم مقرة، عن حسرته لعدم تمكنه إدارته من إسترجاع النقاط المخصومة منها من الرابطة.

وقال لوكالة الأنباء الجزائرية :”لقد باشرنا الإجراءات اللازمة من أجل إسترجاع حقنا، وسنتوجه للمحكمة الرياضية التاس، والعودة لصدارة الترتيب العام”.

وواصل :”للأسف الجولة الأخيرة كان من المُفترض أن تكون إحتفالية بالنسبة لنا ولأنصارنا، لولا القرارات المُجحفة التي تعرضنا لها مؤخرا”.

وأردف :”فريقنا ورغم كل شيء لم يتأثر معنويا، رغم العقوبة التي تعرضنا لها، وسنواصل المشوار بعزيمة من أجل الوصول لهدفنا”.

وختم :”مصيرنا بين أيدينا والحمد لله العدالة الإلهية أنصفتنا، والآن مصيرنا لا يزال بين أيدينا، رغم المكائد التي تعرضنا لها”.


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