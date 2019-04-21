رئيس “نجم مقرة”: “لدينا الثقة الكاملة في لجنة الطعون”

أبدى رئيس نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، ثقته الكاملة في لجنة الطعون، لإستعادة النقاط التي تم خصمها من فريقه.

وصرح بن ناصر، لتلفزيون “النهار”: “نحن لسنا فئران تجارب، هناك قانون يجب احترامه بتطبيق المواد التي ينص عليها”.

وأضاف رئيس نجم مقرة: “يجب توضيح قانون كرة القدم الجزائرية، ونشره عبر موقع الفاف، ثم تطبيقه على جميع الأندية”.

وتابع: “لدينا الثقة الكاملة في لجنة الطعون التي يتواجد بها رجال نزهاء، وسينصفوننا، بإعادة النقاط الأربعة لفريقنا”.

يذكر أن لجنة الإنضباط، عاقبة نادي نجم مقرة، بسحب أربعة نقاط من رصيده، بعد الأحداث التي شهدتها مباراتهم أمام مولودية سعيدة، لحساب المحترف الثاني.