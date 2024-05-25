رئيس نجم مقرة يطالب بفتح تحقيق في وفاة مناصر مولودية الجزائر صغيري ياسين

طالب رئيس نادي نجم مقرة، عز الدين بن ناصر، بفتح تحقيق في قضية وفاة مناصر مولودية الجزائر، صغيري ياسين رحمه الله.

الذي تعرض إلى اعتداء بعد نهاية مواجهة نجم مقرة ومولودية الجزائر، في مواجهة الجولة 23 من الرابطة المحترفة، بتاريخ 19 أفريل الماضي. والتي حضر المناصر الراحل لمشاهدتها بالملعب البلدي الإخوة شليق ببلدية مقرة. وسبب له هذا الإعتداء إصابات بليغة على مستوى الرأس والقفص الصدري، وأدخله في غيبوبة لمدة فاقت الشهر، وأدى ذلك لوفاته.

وفي ذات السياق، صرح رئيس نجم مقرة، لوسائل الإعلام، اليوم السبت، على هامش حضوره أشغال الجمعية العامة لـ”الفاف”، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس في هذا الشأن:”أتمنى من السطات المعنية أن تفتح تحقيق في قضية وفاة مناصر مولودية الجزائر صغيري ياسين”.

وأضاف المتحدث:”المقابلة بين الفريقين جرت في روح رياضية عالية، حتى أنصار المولودية تواجدوا بملعب الإخوة بوشليق بمقرة بقوة حوالي أربع ألاف مناصر، وتم إستقبالهم بحفاوة، شاهدوا اللقاء وخرجوا من الملعب ولم تحدث أي تجاوزات في الملعب أو في المحيط الخارجي للملعب”.

وأوضح رئيس نادي نجم مقرة:”إنتهت المقابلة بين الفريقين في روح رياضية، خرج الأنصار من الملعب بعدها، ولم نتلقَ أي أنباء تفيد بتعرض المناصر ياسين صغيري إلى إعتداء”.

وختم بن ناصر حديثه بالقول:”أتمنى أن تتوقف هذه الممارسات السلبية في كرة القدم الجزائرية”.