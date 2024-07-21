رئيس نجم مقرة يفند استفادة فريقه من شركة وطنية

فند رئيس فريق نجم مقرة عز الدين بوناصر استفادة فريقه من شركة وطنية في منشور له، على صفحته الرسمية على الفايسبوك، اليوم الأحد.

وقال رئيس نجم مقرة “الكثير من الصفحات تناقلت خبر حصول نجم مقرة على شركة وطنية ممولة للفريق وهذا ما تتمناه لكن لحد الان لم يتأكد الخبر و لم نبلغ به”.

كما أضاف عز الدين بوناصر “حتى يزيد ونسموه بوزيد”.

وينتظر عشاق نجم مقرة بأحر من الجمر قدوم شكرة وطنية لتمويل الفريق و التكفل بالجانب المادي و استقدامات اللاعبين مثلما حدث مع اتحاد حنشلة التي ضفرت بتمويل من طرف “اتصالات الجزائر”.