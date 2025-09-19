رئيس نجم مڨرة بن ناصر يتعرض لحادث مرور خطير

تعرض رئيس نادي نجم مڨرة، عز الدين بن ناصر، صباح اليوم الجمعة، إلى حادث مرور خطير على مستوى منطقة وادي العثمانية بولاية ميلة.

وذلك أثناء توجهه إلى مدينة عنابة لمتابعة مباراة فريقه أمام اتحاد عنابة ضمن منافسات القسم الثاني هواة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الحادث الأليم أسفر عن وفاة سائق السيارة الأخرى (رحمه الله). في حين نقِل رئيس نجم مڨرة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وسط حالة من القلق في محيط النادي وجماهيره.

هذا الحادث خلّف صدمة كبيرة في الوسط الكروي المحلي، خاصة وأن بن ناصر يعَدُّ من الوجوه البارزة التي رافقت مسيرة نجم مڨرة خلال السنوات الأخيرة.

أجواء الحزن خيّمت على عائلة النادي، فيما ينتظر الجميع مستجدات الحالة الصحية لرئيس الفريق، متمنين له الشفاء العاجل وللفقيد الرحمة والمغفرة.